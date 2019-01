Glenn Close i "The Wife" prisad på Golden Globe-galan

I USA har film- och TV-galan Golden Globe avgjorts under natten. Bland annat blev det pris till filmen om Freddie Mercurys liv, Bohemian Rhapsody, men också till den mexikanska filmen Roma.



Den svartvita, självbiografiska filmen Roma vann i kategorin bästa icke-engelskspråkiga film. Filmens skapare, Alfonso Cuarón, tog också hem priset för bästa regi.

Artisten och skådespelaren Lady Gaga började kvällen med att vinna sin andra Globe i karriären, den här gången för bästa filmmusik i A Star is Born. Förhandstipset var att A Star is born också skulle ta hem flera andra priser, bland annat för bästa drama, men så blev det inte. Priset för bästa dramafilm gick istället till filmen om Freddie Mercurys liv,. Rami Malek vann i kategorin bästa manliga huvudroll för samma film.



Det blev inget pris för svensken Ludwig Göransson som var nominerad sin filmmusik i Black Panther. Däremot vann Glenn Close en Globe för bästa kvinnliga huvudroll i Björn Runges film The Wife.



I övrigt har många kommentarer om årets Golden Globe handlat om kontrasten mot förra året. Då hade New York Times och The New Yorker publicerat flera artiklar om hur filmproducenten Harvey Weinstein utnyttjat och förgripit sig på en rad kvinnor i filmbranschen. Skådespelarna klädde sig i svart och de politiska talen avlöste varandra. Det här årets gala var mer som vi är vana att se den. Det vill säga att de politiska uttrycken till stor del uteblev.



Fernando Arias

fernando.arias@sverigesradio.se