Stort stipendium till Jenny Hettne

Jenny Hettne får stipendiet för verket "A swarm came in from the dark" från 2014 för soloviolin och sex instrument.

Det skrev Hettne på beställning från den Göteborgsbaserade ensemblen Gageego! och specifikt för violinisten Karin Hellqvist, framfördes av Karin Hellqvist och Gageego! i Stockholm och Göteborg under 2015 och av Karin Hellqvist och Ensemble Mimitabu under festivalen Svensk Musikvår 2017.

Så här bland annat skriver juryn för Järnåkersstipendiet i sin motivering:

"I årets vinnande verk har juryn funnit en komposition som utstrålar en oemotståndlig blandning av viktlös elegans och en slags folklig munterhet och självsäkerhet i behandlingen av sitt material; en lätt sommarvind fylld av ljuden av insekter, allt tillsammans rotat i en musik som vilar i det klangliga genom att locka fram oväntade ljud och färger ur de givna instrumenten och som skapar ett oförutsägbart och fascinerande spel. Verket är sammanfogat av en lång rad korta, slående ögonblick som går till kärnan av vad det är att komponera, nämligen att variera men samtidigt kunna hålla fast."

Juryn finner verkets klangliga resultat originellt och vågar redan nu utropa "A swarm came in from the dark" till en klassiker.

– Jag är väldigt, väldigt glad! Jag brinner lite extra för den nutida kammarmusiken, både i min roll som tonsättare och som konsertarrangör, säger Jenny Hettne enligt pressmeddelandet.

Jenny Hettne är född 1977 och tog en masterexamen vid Göteborgs universitet 2008. Sedan dess har hon frilansat som tonsättare med fokus på kammarmusik, ibland med elektronik och alltid i ett nära och utforskande samarbete med musikerna.