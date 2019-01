Studioräven till Mike Watson och Per Lindvall

Per Lindvall är Sveriges mest anlitade och inspelade studiotrumslagare. Han blev studiomusiker 1978 och har sedan dess medverkat på nära 4 000 inspelade låtar med omkring 500 artister och grupper, däribland Magnus Uggla och låten "Fula gubbar", Björn J:son Lindh och "Brusa högre lilla å", Electric Banana Band och "Zwampen" och Meryl Streep "The Winner takes it all" samt medverkat på låtar med bland andra Stevie Wonder, Ted Gärdestad, Chaka Khan, Kylie Minogue, Eros Ramazotti, Ulf Lundell, Mary J Blige och Veronica Maggio.

Per spelar också i många live-sammanhang och på senare år framträder samarbetet med Jojje Wadenius och Cleo-bandet med lite extra guldkant.

Lindvall "spelar sina instrument med stor lyhördhet och virtuos finess, att han har en konstnärlig intuitiv förmåga att få till rätt stuk i allt han spelar och sist men inte minst, en tajming av guds nåde!", enligt pressmeddelandet.

2018 fick han Kungliga musikaliska akademiens främsta utmärkelse Medaljen för tonkonstens främjande, för sina insatser i svenskt musikliv.

Mike Watson i sin tur har verkat i Sverige sedan mitten av 1960-talet och medverkat på nära 2 200 inspelade låtar med omkring 350 svenska artister och grupper, däribland Björn Skifs och låten "Det blir alltid värre framåt natten", Ted Gärdestad och låten "Sol, vind och vatten", Jerry Williams och låten "Keep on" och ABBA och låten "The Winner takes it all".

Watson är "en tydlig och melodiskt tänkande basist. Dessutom är han en förnämlig sångare, vilket han dels visat när han hoppat in som korist i studion, men kanske framförallt som frontman i Little Mike & The Sweet Soul Music Band, Stockholm All Stars och andra sammanhang där han arbetat som soloartist", enligt pressmeddelandet från Musikerförbundet. Watson har också samarbetat med Gene Vincent, Wilson Picket, Arthur Conley och Elton John.

Priset är en litografi av Lasse Åberg och 50 000 kr var.

Studioräven tilldelas musiker som utmärkt sig i inspelningsstudion, "både instrumentalt och med sin förmåga att inspirera och vinna uppskattning hos kollegerna". I juryn sitter studioveteranerna Annica Risberg, Stefan Brolund, Janne Schaffer och Ulf Andersson.