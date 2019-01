Så höga är arvodena i Svenska Akademien

– Akademin är en arbetande akademi. Man får ersättning för arbete i kommittéer. De ersättningarna är lite olika beroende på hur arbetstunga kommittéerna är, säger juristen och nytillträdda Akademiledamoten Eric M. Runesson.

Förutom ersättning för arbetet i Svenska Akademiens olika kommittéer, får ledamöterna också ett grundarvode på 6000 kronor i månaden för att delta vid torsdagssammankomsterna. Det skriver Svenska Akademiens kansli i ett mejl till Kulturnytt.

I mejlet framkommer också hur mycket man som ledamot tjänar på att sitta i Akademiens olika kommittéer: 7 500 kronor per kvartal för att sitta i förvaltningsutskottet, 37 500 kronor per kvartal för att sitta i Nobelkommittén, 31 250 kronor per kvartal för att sitta i Språkkommittén, och 21 250 kronor per kvartal för att sitta i kommittén för den nya litteraturen – en summa som också gäller för kommittén för den nya sakprosan.

Det är känt vilka ledamöter som sitter i Nobelkommittén, men inte vilka som sitter i de övriga kommittéerna. En ledamot kan också sitta i flera kommittéer samtidigt.

Akademiledamöternas årsinkomster ligger över genomsnittet i Sverige, och ofta över snittet i deras yrken. Det visar en genomgång som Kulturnytt har gjort, av samtliga ledamöters deklarerade inkomster 2013-2017. Fem av 15 aktiva ledamöter skrivna i Sverige, hade år 2017 en inkomst på över en miljon kronor. Vad av den summan som kommer från just arbetet i Svenska Akademien är dock oklart.

Högst årsinkomst i Svenska Akademien 2017, hade de två tidigare ständiga sekreterare Horace Engdahl (cirka 2,1 miljoner kronor) och Sara Danius (cirka 1,9 miljoner kronor). Sara Danius tillträdde som ständig sekreterare 2015. Hennes årsinkomst höjdes med nära 450 000 kronor mellan åren 2014 och 2016.

Enligt Svenska Akademiens kansli erhåller den ständiga sekreterare en fast månadslön för sitt uppdrag. Kansliet uppger dock inte hur hög månadslönen är.

Den nytillträdda akademiledamoten Eric M. Runesson ställer sig bakom utvecklingen mot transparens i Svenska Akademien, och säger att han kommer att redovisa exakt vad han tjänar.

– Jag vet ännu inte vad jag kommer att tjäna eftersom det ännu inte är klart i vilka kommittéer jag kommer att sitta. Men när det är klart så kommer jag att redogöra exakt för vad jag uppbär, säger han.

Svenska Akademiens kansli meddelar också att de under våren kommer att offentliggöra sin årsredovisning.