Stjärnkult och terrorism i "Vox Lux"

Titel: Vox Lux

Regissör: Brady Corbet

Manus: Brady Corbet

Skådespelare: Natalie Portman, Raffey Cassidy, Jude Law

Genre: Drama

Betyg: 2 av 5

Natalie Portman spelar den kraschade, självupptagna stjärnan som ska göra comeback i sin uppväxtstad. Staden där hon var med om en skolskjutning där hon skadades svårt. Hon överlevde, skrev en sång till den minnesstund som hölls efteråt och när sen när nine eleven inträffade två år senare blev sången en stor hit. Inspelningen sker i Stockholm hos de stora hitmakarproducenterna. Efter det genombrottet, flyttas vi 16 år fram i tiden och Natalie Portman träder in som stjärnan Celeste, kaxig, osäker, märkt av droger och en skandal, hon slåss för att komma tillbaka... Då, samma dag som hon ska upp på comebackscenen så sker ett terrordåd i Kroatien på en badstrand. Och terroristerna har masker på sig, som använts i en av hennes videor.

I filmen Vox Lux blandas terror och stjärnkult, och det blandas med tvära kast och stora gester. Natalie Portman tar i och känns mest enerverande, vilket hon kanske ska i filmen. Men det blir ingen tid för eftertanke och fördjupning när nästa scen ska tryckas upp i ansiktet på oss tittare. En film som regissören Brady Corbet kanske gjort som kritik, som satir, blir mest en rastlös biopic med ett sociala medier-språk. Jag gillade leken med mörkret i hans förra film The childhood of a leader, mycket mer.