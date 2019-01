Josefin Klougarts "New Forest" - en hänförande vacker roman

New Forest är en skog i södra England. Där rider en ung flicka mellan träden och samlar på minnen, som sätter sig i kroppen och finns kvar resten av livet. Skogen blir en slags sagovärld. Med vilda hästar och trolska dimslöjor. Men New Forest också är en hästras, en ponny som är en av våra allra vanligaste hästar. Och det är ingen slump. För i Josefins Klougarts värld finns alltid hästarna och hundarna närvarande, med sin ordlösa kommunikation rör de sig sida vid sida om människorna.

På samma sätt spelar alltid naturen en central roll i Klougarts gestaltning. Som om naturen i all sin vidunderlighet spelar den verkligen huvudrollen, medan människorna som befolkar den bara är statister. En slags sommargäster för att citera Bodil Malmsten

I New Forest skildras inte bara den unga flickan. Här möter vi också en äldre kvinna som vakar vid sidan av sin döende man och inte minst den kringresande författaren som befinner sig i en kärleksrelation som skaver men ändå är svår att skaka av sig. Berättarperspektivet skiftar mellan första och tredje person och de tre kvinnornas öde vävs i varandra och bildar ett mönster av kärlek, relationer och de roller vi spelar genom livet. Inte minst är "New Forest" en roman om en ensamhet. Om att vara ensam i en parrelation, i en dysfunktionell familj eller när den man älskar försvinner.

Josefine Klougart är en sällsynt begåvad författare, hennes poetiska prosa som staplar metaforer och oväntade liknelser på varandra både överraskar och fängslar. Som om det ibland vore för mycket, men så länge språket är glimrande vackert förblir poesin en njutning. Själva berättelsen är en mer svåråtkomlig historia. Den ligger begravd långt ner i myllan, svår att gräva fram och täcka av.

Ändå går det inte att bli annat än djupt hänförd av "New Forest", trots dess rika omfång. Bättre än att låta sig stressas av av de många sidorna är att istället njuta av brottstycken och låta delarna sjunka in. För det är där som styrkan i New Forest ligger.