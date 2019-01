"Hålla andan" välgjord men överempatisk

Titel: Hålla Andan

Av: Zinnie Harris

Regi: Lena Endre

Scen: Dramaten

Är detta en pjäs om flykt?

Nej det är en pjäs om en människa i ett sönderfallande Europa som söker ett jobb i det blomstrande trygga Alexandria. Före dess raggar hon upp en kille i baren som visar sig vara en demon, han vill betala hennes för sexet men hon vägrar, hon skulle nämligen aldrig sälja sin kropp. Sedan följer en lång kamp med denna demon spelad av Jonas Malmsjö, som fångat in en av samtidens farligaste sorters människor, vältränad, underpressat hyperkontrollerad, elegant men därför också djävulskt oberäknelig, en mäktig och förkrympt varelse som bara räknar på det rent affärsmässiga utfallet på varje enskild relation och handling i kamp mot "Dana" då som är dramats huvudperson, som arbetar med kund och försäljarpsykologi helt lämpligt.

Så det finns en stark politisk aspekt i detta, satan är en affärsman.

Hur går det då?

Ja denna strid med demonen förvandlar då hennes hennes jobbintervjuresa, den typ av färder som de trygga brukar företas sig till en eländig flyktingfärd, där Dana tvingas sälja både kropp och själ och till sist utan att riktigt vet hur sitter halvt drunknad på en av dessa båtar. Den enda överfärd som är möjlig. Så det är ett lärostycke kan man säga.

Som du gillar?

Det bästa är just pjäsens idé. Så övertygad är västerlänningen att hon aldrig kan råka illa ut att det måste till en demon för att kunna börja föreställa sig själv som sårbar. Sen är själva regin vinglig, här finns mängder av små fina birollsstunder, en tunga som far hit och dit kan tillexempel vara fantastisk på scen, Simon Northon gör en bibliotikarie, en guide som på sitt lågmälda vis har en bok för varje tillfälle. Han fångar in de intellektuellas dilemma, alla svar finns i utbildning men hur ska man använda den mot krigs och girighetsdemonen? Trots det har uppsättningen ett tonfall och ett tempo som redan från början står för högt på panikrött. VIKTIG PJÄS. VIKTIGT TEMA.

Resultatet blir att en klurig om än lite sökt text här ofta spelas darrande av empati. Men det är ju inte skådespelets uppgift egentligen. Det är ju jag som ska darra när jag sett den.