"The favourite" - smart och snyggt om brittiska hovintriger

Titel: The favourite

Manus: Deborah Davis och Tony McNamara

Skådespelare: Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone m.fl.

Genre: drama/komedi

Betyg: 4 av 5

Drottning Anne och Lady Sarah är som två tjejkompisar. Bara en riktig vän vågar vara så brutal mot drottningen så att hon dissar hennes misslyckade sminkning. ”Du ser ju ut som en grävling”, säger hon, ”så där kan du väl inte se ut när du möter den ryska delegationen!”.

Men tonen sedan, när Sarah skickar tillbaka den överviktiga, översminkade, haltande Anne till sina gemak, säger något annat. Den tonen är inte kärleksfull eller respektfull. Lady Sarah har helt enkelt tagit makten från Englands drottning.

Porträttet av Queen Anne är inget annat än mästerligt. Olivia Colman gör henne till ett stort barn, med plutande underläpp, helt i händerna på diverse intrigmakare, där Lady Sarah är en av dem. Men hon är samtidigt, kanske den enda person som drottningen älskar.

In i denna komplicerade relation kryper Emma Stones figur Abigail. Rent konkret landar hon på alla fyra i lervällingen utanför slottet där hon fått anställning, skurar det stora köket på sina bara knän och kravlar så slutligen in under drottning Annes vadderade täcke. Abigail är en överlevare, hon kommer från en fin familj där pappan har spelat bort pengarna och nu ska hon tillbaka upp.

Vägen till drottningens hjärta går via hennes sjutton stora kaniner som hon har i sängkammaren. Kaninerna symboliserar de sjutton barn hon förlorat, de flesta genom missfall. Abigail stannar på golvet bland kaninlorten, och leker med drottningens barn. Så funkar en sann manipulatör.

”The favourite” är en visuellt imponerande film, sylvass och klarsynt. En kostymfilm, släkt med ”Tecknarens kontrakt” eller ”Farligt begär”, men ingen annan än Yorgos Lanthimos och hans skruvade syn på mänskliga relationer, hade kunnat göra den.