Morricone tar farväl

Ennio Morricone är ute på sin sista turné i livet, som 90 år fyllda.

På Globen i Stockholm på söndag leder Morricone Tjeckiens nationella symfoniorkester, den portugisiska fadosångerskan Dulce Pontes liksom Helene Stureborgs Kammarkör och Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör under Stureborgs ledning.

I inledningen till Berit Nygrens intervju demonstrerar Ennio Morricone det djurläte som sedan blev det musikaliska temat i "Den gode, den onde, den fule" från 1966.

Det var den tredje filmen i den så kallade Dollar-trilogin som Morricone gjorde tillsammans med den italienske filmskaparen Sergio Leone och som blev Morricones internationella genombrott.

Friare i absolut musik

Morricone har skrivit musik till drygt 400 filmer, varav faktiskt bara ett 30-tal är västernfilmer, men vad många inte vet är att han också har skrivit en hel del så kallad absolut musik. Det är musik i sin egen rätt, som inte illustrerar något, och i den absoluta musiken känner sig Morricone mycket friare.

- För då skriver jag inte för någon film eller regissör, säger han och föreslår "Concerto no 4" från 1993 som exempel.

Morricone har också varit modig i sin musik för vita duken, och under åren har han vunnit många priser. 2010 fick han Polarpriset och 2016 en Oscar för filmmusiken till "The Hateful eight" av Quentin Tarantino.

Slutsnackat om Tarantino

Påstående om att han skulle ha sagt ofördelaktiga saker om Tarantino i tyska Playboy i höstas är ett minne blott. Det tillbakavisades direkt av Morricone och journalisten erkände att han hade tagit miste och nu är alltså Morricone ute på sin absolut sista turné.

Musiken i inslaget är hämtad dels från "Den gode, den onde, den fule", dels "The Hateful eight".

