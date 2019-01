Flera svenska vinstchanser på Oscarsgalan

Det var sedan tidigare klart att Sveriges Oscarsbidrag till Bästa utländska film "Gräns" inte skulle få en nominering i den kategorin. Däremot har Göran Lundström och Pamela Goldammer chans att vinna för Bästa mask.

Även Ludwig Göransson, som gjort musiken till Black Panther, har chans att vinna sin första Oscar i kategorin Bästa originalmusik.

Glenn Close kan också vinna för sin roll i The wife, som regisserades av Björn Runge. Hon vann en Golden globe för sitt arbete.

Alfonso Cuarón har chans att ta hem ett flertal priser för sin hyllade "Roma". Sammanlagt är den nominerade i nio kategorier, som Bästa film, Bästa manus, Bästa regi, Bästa utländska film, Bästa kvinnliga huvud- och biroll.

Årets Oscarsgala är natten till den 25 februari, svensk tid.

Hela listan på nominerade

Bästa film

Black Panther

BlackKklansman

Bohemian Rhapsody

The favourite

Green book

Roma

A star is born

Vice

Bästa manliga huvudroll

Christian Bale - Vice

Bradley Vooper - A star is born

Willem Dafoe - At eternity's gate

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen - Green book

Bästa kvinnliga huvudroll

Yalitza Aparicio - Roma

Glenn Close - The wife

Olivia Colman - The favourite

Lady Gaga - A star is born

Melissa McCarthy - Can you ever forgive me?

Bästa kvinnliga biroll

Amy Adams - Vice

Marina de tavira - Roma

Regina King – If beale street

Emma Stone – The favourite

Rachel Weisz – The favourite

Bästa regi

BlackKklansman

Cold war

The favourite

Roma

Vice

Bästa manus efter förlaga

The ballad of Buster Scruggs

Blackkklansman

Can you ever forgive me?

If beale street could talk

A star is born

Bästa originalmanus

The favourite

First reformed

Green book

Roma

Vice

Bästa kostym

The ballad of Buster Scruggs

Black Panther

The favourite

Mary Poppins returns

Mary queen of scots

Ljudmixning

Black Panther

Bohemian rhapsody

First Man

Roma

A star is born

Ljudklipp

Black Panther

Bohemian rhapsody

First Man

A quiet place

Roma

Bästa animerade kortfilm

Animal behaviour

Bao

Late afternoon

One small step

Weekends

Bästa kortfilm

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Bästa originalmusik

Black panther

BlackKKlansman

If beale street could talk

Isle of dogs

Mary Poppins returns

Bästa klipp

BlackKklansman

Bohemian Rhapsody

The favourite

Green book

Vice

Bästa manliga biroll

Mahershala Ali – Green book

Adam Driver – Blackkklansman

Sam Elliott – A star is born

Richard E. Grant – Can you ever forgive me?

Sam Rockwell – Vice

Bästa utländska film

Capernaum

Cold war

Never look away

Roma

Shoplifters

Bästa kortdokumentär

Black Sheep

End game

Lifeboat

A night at the garden

Period. End of sentence

Bästa dokumentär

Free solo

Hale county this morning, this evening

Minding the gap

Of fathers and sons

RBG

Bästa scenografi

Black panther

The favourite

First man

May Poppins returns

Roma

Bästa foto

Cold war

The favourite

Never look away

Roma

A star is born

Bästa visuella effekter

Avengers: Infinity war

Cristopher Robin

First Man

Ready player one

Solo: A star wars story

Bästa mask

Gräns

Mary queen of scots

Vice

Bästa animerade film

Incredibles 2

Isle of dogs

Mirai

Röjar-Ralf

Spider-man: Into the spider-verse

Bästa originallåt

"All the stars" från Black Panther

"I'll fight" från RBG

"The place where lost things go" från Mary Poppins

"Shallow" - A star is born

"When a cowboy trades his spurs for wings" från The ballad of Buster Scruggs