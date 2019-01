Kompositören Michel Legrand är död

Legrand var i början av sin karriär jazzmusiker men är mest känd för att ha skrivit musik till ett stort antal filmer.

Bland annat Paraplyerna i Cherbourg och Flickorna i Rochefort. Han vann tre Oscar-statyetter för sin filmmusik, den första för The windmills of your mind, från filmen Äventyraren Thomas Crown 1968.



Michel Legrand blev 86 år.