Halv miljon besökare på Indiens litteraturfestival

Dagarna inleds med morgonkonsert, till exempel bandet Yogi med sångerskan Barnali Chattopadhya.

Till Jaipurs litteraturfestival söker sig en halv miljon människor under fem dagar. Det pratas litteratur ur en uppsjö av vinklar, boksläpp varvas med samtal om cricket, musik, historia, politik och jämställdhet. Och så tas det selfies, miljoner selfies. När André Aciman ska signera sin Call me by your name är kön så lång att det krävs dubbla rader för att alla ska få plats.



- Det är första gången som jag är här och Call me by your name är en av mina favoritböcker, att få se författaren live var en stor upplevelse för mig, säger Akrati Kanyal som också ska lyssna på några poeter.

Här är författarna stjärnor och på många av seminarierna räcker inte platserna till. Ståhejet till trots så är det, det skrivna ordet som står i centrum. De flesta samtalen hålls på engelska men det finns också programpunkter på de andra indiska språken.

För hindiförfattaren Uday Prakash är den här festivalen viktig.

- Jag är så tacksam för att de bjuder in oss för här lyssnar människor på vad vi författare har att säga om vår tid, säger han.

Han har fått motta mycket kritik och hat genom åren för sina ställningstaganden och menar att i det indiska samhället i stort så har författare ingen bra ställning.

Jämställdhetsfrågor och sexuella trakasserier diskuteras flitigt i Indien så även på Jaipurs litteraturfestival. En annan fråga var de homosexuellas situation. I höstas upphävdes förbudet mot homosexualitet av landets Högsta domstol. Det fick skådespelaren Shabana Azmi som spelade en lesbisk roll i Deepa Mehtas film Fire från 1996 kommentera.

- Vi måste förstå att en demokrati inte är starkare än den tilltro den ger sina minoriteter och homosexuella är en minoritet och vad de gör i sitt privatliv ska inte leda till att de behandlas dåligt eller inte får jobb, sa Shabana Azmi.