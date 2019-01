R&B-stjärnan James Ingram är död

Ingram var en av de största stjärnorna inom r&b och soul på 1980 och 90-talet och har vunnit två Grammypriser och nominerats till samma pris 14 gånger. Han slog igenom 1982 med Patti Austin-duetten “Baby come to me” och toppade musiklistorna med låtar som “I don’t have the heart” och “Yah mo b there”.

Under sina glansdagar lyckades Ingram även imponera på filmbranschen och Oscarsnominerades två gånger för bästa sång, med låtarna "The day i fall in love" i filmen "Beethovens 2nd" 1994 och "Look what love has done" i filmen "Junior" från 1995.