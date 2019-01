Céline Dions liv blir film

I den biografiska filmen "The power of love" kommer Céline Dion att spelas av den franska skådespelaren Valérie Lemercier, som också regisserar filmen.

Filmen, som väntas få biopremiär under 2020, har lyckats få rättigheterna till Céline Dions hela musikskatt, däribland hit-power-ballader som "My heart will go on" och just "The power of love".