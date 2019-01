Asylsökande författare får australiskt litteraturpris

Årets vinnare av Australiens mest prestigefyllda litteraturpris Victorian prize for literature, Behrouz Boochani, kunde inte närvara vid prisceremonin. Sedan nära sex år tillbaka sitter den kurdiske författaren nämligen fast på Stilla havs-ön Manus, dit Australien fram till 2017 skickade människor som sökt asyl utan giltigt visum.

Boochani prisades för sin debutbok, självbiografin "No Friend But the Mountains" som han skrivit från flyktinglägret på Manus – ett sms i taget.

Att han nu hyllas av samma land som nekat honom tillträde och hållit honom inlåst, är en "paradoxal känsla", säger Behrouz Boochani till Guardian Australia. Han fortsätter med att säga att han hoppas att priset han nu fått ska leda till att den enligt honom "barbariska" australiska flyktingpolitiken får ett slut.