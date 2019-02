Barry Jenkins: Svarta har sett vita på film i hundra år

Ung kärlek står i centrum för filmen ”If Beale Street could talk”, om Tish och Fonny som förälskar sig i varandra i 70-talets Harlem. Men det är en kärlek som prövas av rasism och poliskorruption, när Fonny anklagas för ett brott som han inte har begått.

Filmen bygger på romanen med samma namn av James Baldwin, frontfigur i den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Även känd för svenska folket genom dokumentären "I am not your negro" som kom för några år sedan.

Ett grepp som Jenkins använder i sina filmer är att, i vissa nyckelscener, låta en skådespelare titta rakt in i kameran. Det blir en slags direktöverföring av känslor från rollfiguren till publiken. Han menar att den identifikationen är särskilt betydelsefull när skådespelarna är svarta och de som tittar är vita.

– Svarta människor har betraktat vita ansikten på film i ett sekel, medan vita människor har fått mycket färre chanser att göra det omvända. Publiken som ser min film kommer att titta rakt i ögonen på rollfiguren och få känna det han känner, säger Barry Jenkins.

