"If Beale Street could talk": mellan ödesdrama och feelgood

Redan från början sitter jag där med tårarna.

Inte bara för den här helt oemotståndliga kärlekshistorien – utan också det ödesmättade. Filmatiseringen av James Baldwins roman är samtidigt karg och känslomättad som ett grekiskt drama. Från i stort sett första scenen vet vi att saker och ting inte kommer att gå bra, trots all denna kärlek.

Ingen borde få se sin älskade bakom glas, säger Tish om sin älskade Fonny.

Att alltså ha en skiva mellan sig och pojkvännen: även tvingas berätta om graviditeten på det sättet, genom en telefonlur i fängelsets besöksrum.

Och det är ju Tishs, det vill säga skådespelaren Kiki Laynes, film. Hon som berättar i sparsmakad voice-over, blygt sammanbiten, lika bräcklig som stenhård.

Självklart handlar det i Baldwins roman inte enbart om kärlek. Fonden är rasmotsättningarna i det tidiga 70-talets USA. Den för många svarta stängda bostadsmarknaden. Det skeva rättssystemet.

Det är om det här James Baldwin skrev och agiterade – och som även fått honom att få en förnyad position i dagens USA, inte minst via dokumentären ”I am not your negro” häromåret.

Men när jag efter förhandsvisningen läser romanen ”If Beale Street could talk”, måste jag ändå erkänna att filmen på många sätt faktiskt överträffar originalet. I regissören Barry Jenkins händer har kärlekshistorien blivit både bred och vass, öppnats mot den stora biopubliken utan att laddningen försvunnit.

En mörk feelgood, som gör mig lika upprymd som nedslagen.