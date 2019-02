TV-aktuella Colin Nutley berättar om sitt sätt att göra film

I always start with a good intention. I always think I'm gonna write a script. And after so many pages I feel: "Nope... I'm not gonna do that. I'll keep it in my head."

Hur går det då till på inspelningsplatsen? Ja, Colin vill att skådespelarna ska veta vilka de är. Vad deras rollfigurer har haft för liv.

– Men sen vet varken jag eller skådespelarna exakt vad som kommer att sägas, vi pratar om vilka scener som ska tas... sen är det ungefär som den här intervjun, inget är nedskrivet och jag vet inte vilken nästa fråga blir...

Daily I talk with the actors first thing in the morning. They know the scenes that I want to make, but it's fresh. Neither I or they know what is gonna be said during the scene. It's just like you and me now. What is your next question – I don't know. Maybe you do know, but I want it to be that sort of free.

Jag tar upp Roy Andersson och Ruben Östlund, som kan ta om många, många gånger för att få exakt som de vill. Men det är inget för Colin.

If you work in the way that Roy and Ruben work it's in their total control. I want to work in total not-control.

Ofta blir första tagningen bäst, säger han och jag vill inte trötta ut mina skådespelare. De ska vara lika nöjda som jag efter några dagar. Colin tycker att det är misslyckat om det blir många tagningar.

To say that you do 35 takes and that your actor feels great, it's rubbish. They don't. If you do 35 takes something is wrong somewhere.

Och det är i klipprummet som mina filmer blir till, säger Colin Nutley.

I'm making my films in the cutting room. I think this guys they have already made their films, but then they need puppets to do the work for them.