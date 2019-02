Nina Wähä leder läsaren med säker hand

Titel: Testamente

Författare: Nina Wähä

Jag gläfser av förtjusning redan på första sidan för med exakt rätt dos av skälmaktighet ber berättaren mig att lägga mitt liv i dennes händer och följa med på 'resan genom mörka tider och ljusa'. Det är en mordhistoria jag har framför mig, får jag veta, där vi tillsammans ska lista ut vem som är skyldig. Glimten i ögat i kombination med säkerheten med vilken berättaren tar kommandot; jag låter mig villigt ledas in i fiktionen. 'Count me in', som det skulle stått i romanen.

Detta är alltså en berättelse om storfamiljen Toimi i finska Tornedalen på 1980-talet. Efternamnet betyder "fungerande". Något den här familjen inte är. Ett hus i skogen, en ladugård med kor. Tolv levande syskon med varierande personligheter och psykisk stabilitet. Två döda som spökar. En hyfsat tålmodig mamma och en avskydd pappa. Hur får man plats i en familj på fjorton personer? Vem står inte ut och vad händer då?

När jag inser att Nina Wähä tänker berätta varje familjemedlems historia tänker jag först: nej det här kommer aldrig att gå. Men hon förlorar inte läsaren ur sikte en sekund. "Testamente" är en både melodiös och välkomponerad historia med bra tryck i. Och mordhistorien? Ja, jag går fortfarande och funderar på vad som egentligen hände.

Tiden rör sig genom oss människor och det som bildar ett liv det blir tydligt först i efterhand. Först då går det också att berätta om. Detta var jag. De här blev vi och berättelsen om oss är vårt testamente. En fiktiv kvarlåtenskap som nu ska fördelas på mängden läsare. Vi borde bli riktigt många.