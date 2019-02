Lone Scherfig: Filmen ska inte visa att världen är ett hårt ställe

Under torsdagen invigdes Berlins filmfestival med filmen "The Kindness of Strangers", regisserad av den danska regissören Lone Scherfig, som tidigare gjort sig känd med filmer som "An Education" och "Italienska för nybörjare".

Den nya filmen handlar om några vilsna individer på samhällets botten i New York, som lyckas hjälpa varandra till bättre liv.

Men trots mörka teman som till exempel hustrumisshandel och hemlöshet så vill Scherfig att "The Kindness of Strangers" ska vara upplyftande.

– Den här filmen ska inge hopp. Den ska inte visa att världen är ett hårt ställe, utan att vi kan hjälpa varandra. Man ska känna det när man ser filmen och ser det i bilderna. Jag hoppas att filmen förmulerar någonting som är varmt och moraliskt trovärdig, säger Lone Scherfig.