Monty Python skippade utställning – gillade inte namnet

Det var ett bråk kring namngivningen som satte stopp för den planerade Monty Python-utställningen, det rapporterar The Art Newspaper.

I sin nya självbiografi "Always look on the bright side of life" skriver Eric Idle att humorgruppen ville döpa utställningen till "Monty Python: The Same Old Bollocks", men att kuratorerna på Vicoria and Albert Museum föredrog "Monty Python: from Dali to Dead Parrots".

Idle berättar att gruppen hatade förslaget och kallade det för "pretentiöst nonsens":

– Vi har ingenting att göra med Dali eller Duchamp, skriver Eric Idle och tillägger:

– Jag var aldrig stoltare över Python än när vi alla sa nej. Muséet kunde inte tro att det var sant.