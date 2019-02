Stort intresse för ny film med Rapace och Kinnaman

En kommande hollywoodfilm med Noomi Rapace och Joel Kinnaman i huvudrollerna har fått finansiering via ett flertal utländska distributörer, det skriver The Hollywood Reporter.

I thrillern "The Secrets We Keep" ska Noomi Rapace spela en överlevare från ett av andra världskrigets koncentrationsläger. I New York stöter hon på Joel Kinnamans karaktär som hon misstänker vara mannen som tidigare torterat henne och hon bestämmer sig för att hämnas.

Regissör till projektet är israeliska Yuval Adler och produktionen beräknas dra igång i början av nästa år.

Den skandinaviska distributören som köpt in sig i projektet är SF Studios, där Robert Enmark är inköpare av internationell film. Han menar att det finns något särskilt som gör just det här projektet spännande för dem.

– Kombinationen med huvudskådespelarna Noomi Rapace och Joel Kinnaman gör det intressant för oss i Skandinavien och särskilt Sverige, säger Robert Enmark.

SF Studios är ju verksamma i flera länder i Skandinavien, är det lika intressant med svenska talanger för alla länderna?

– Det är också lokalt. Norsk talang är viktig i Norge, men inte i de andra länderna. Det är samma sak med Sverige, men de som är mest entusiastiska över sina lokala talanger är Norge.

Spelar det någon roll vad filmen handlar om i slutändan eller är det viktigaste att det är lokala talanger involverade?

– Nej det är en punkt som väger positivt för filmen, men det viktiga är handling och möjligheten att locka en publik.

Får man fråga hur mycket pengar det handlar om i det här sammanhanget?

– Nja, det är något som är mellan mig och personen jag köpt filmen av. Men det är några hundratusen dollar, säger Robert Enmark.