Reuterswärds skymda skepnader visas i Malmö

När konstnären Carl Fredrik Reuterswärd år 1985 skapade skulpturen ”Non violence” - icke-våld, revolvern med knut på pipan, i sorgen efter mordet på John Lennon, anade han nog inte den enorma effekt och berömmelse som detta verk skulle uppnå.

Kanske har det ställt Carl Fredrik Reuterswärds övriga gärning en aning i skuggan, med tanke på hans långvariga gärning som ett lekfullt, förbryllande och roande orosmoment inom svenskt konstliv. Det vill Moderna Museet råda bot på, tre år efter Reuterswärds död, med utställningen ”Alias: CFR”, i Malmö i vår och i Stockholm i höst.

Även om den knutna revolvern uppträder både en och två gånger, som teckning och i mindre modell, ägnar sig den här lilla koncentrerade utställningen åt två andra perioder i konstnärens liv. Den ena är efter att han satt in sin ryktbara annons i New York Herald Tribune med texten: ”Carl Fredrik Reuterswärd, Closed for Holidays 1963-1972”, de år han sedan ägnade åt sitt Kilroy-projekt.

”Kilroy was here”, klottrades av amerikanska soldater i efterkrigstidens Europa på murar och väggar, mest som ett skämt. Kilroy var alla och ingen, kort sagt envar, och Carl Fredrik Reuterswärd använde sig av namnet som ett till intet förpliktande alias som paradoxalt nog resulterade i en ytterst gåtfull och komplicerad grupp av skulpturer, objekt och ready-mades.

Det är namnskiffer, avgjutna kroppsdelar och stiliserade uppkastningar med intrikata referenser till konstnärens undflyende alias, och nog kliver Reuterswärd här in i rollen som en svensk Marcel Duchamp, gäckande med ordlekar och rebusar, gravstenar och laserstrålar i en identitetsdans som skulle ta dagar att bena ut, känner jag, efter att ha smekt objekten med blicken i jakt på ledtrådar.

Mer omedelbar är då den andra del, som visar teckningar som Carl Fredrik Reuterswärd gjorde efter den stroke han råkade ut för 1989, då han lärde sig teckna med sin icke-förlamade vänstra hand, och därmed utvecklade ett helt nytt bildspråk, inte längre avmätt och gäckande, utan hetsigt, expressivt och omedelbart, på gränsen till groteskt.

Men trots dessa väsensskillnader står besökarna anmärkningsvärt länge och stirrar på varje verk.