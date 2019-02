Nominerad svensk bortplockad ur Oscarssändningen

Svenske Göran Lundström är nominerad till en Oscar för bästa filmsmink för filmen Gräns, men den kategorin kommer inte att visas i tv. Istället delas priset ut under en av reklampauserna, det rapporterar Variety.

På fem år har den amerikanska tvpubliken för Oscarsgalan minskat rejält: från över 43 miljoner, till rekordlåga 26,5 miljoner förra året. För att sändningen inte ska fortsätta tappa tittare har the Academy of Motion Picture Arts and Sciences i år försökt att göra några drastiska förändringar.

Bland annat kommer fyra av de vanligtvis tv-sända kategorierna att delas ut under reklampauserna. Det handlar om bästa foto, bästa redigering, bästa kortfilm och bästa filmsmink.

I den sistnämnda kategorin är Göran Lundström nominerad för filmen Gräns och hans representanter säger till Kulturnytt att han är glad att han är nominerad och inte ser det som något större problem att just hans kategori inte tv-sänds. Han låter också påpeka att detsamma gällde årets upplaga av Guldbaggegalan, då priset för bästa smink delades ut innan tv-sändningen började.

För den som ändå vill se priserna som delas ut i reklampauserna kommer Oscarsgalan att streama det live på sin hemsida, skriver Variety.

Det kortlivade försöket att dela ut en Oscar till bästa populärfilm, ett förslag som snabbt drogs tillbaka efter mycket kritik från både filmskapare och journalister, är något som också setts som en strategi att locka fler tittare.

Årets Oscarsgala kommer inte heller ha någon värd, efter att komikern Kevin Hart hoppat av. Istället har det rapporterats att Oscarsgalan satsar på att höja kändisnivån på de som ska presentera årets priser. Bland andra är Harrison Ford, Whoopi Goldberg och Jennifer Lopez klara.

Målet för i år är att galasändningen inte ska vara längre än tre timmar, men det återstår att se om de genomförda förändringarna kommer uppnå önskad effekt efter Oscarsgalan gått av stapeln natten till 25 februari, svensk tid.