All personal byts ut på bokförlag för lättläst

Det berättar Andreas Palmaer, som jobbar där:

– På förlaget är vi just nu 5 personer och antalet som flyttar med till Malmö är tyvärr 0.

Om du pratar för dig själv, vad är det som gör att just du inte följer med?

– Jag jobbar halvtid på förlaget och har en annan verksamhet som författare. Plus att jag är väldigt rotad i Stockholm. Jag kommer från Stockholm och är ganska ovillig att röra på mig. Jag bor 100 meter från där jag är uppvuxen, så Malmö är för långt bort för just mig.

LL-förlaget hör ihop med Myndigheten för tillgängliga medier. Politikerna i regeringen har bestämt att nästan hela myndigheten ska flytta ner till Malmö i Skåne. Det enda som blir kvar i Stockholm är deras lättlästa tidning "8 sidor".



Flytten ska vara klar till nästa år.

Just nu letar LL-förlaget alltså efter ny personal, som ska jobba i Malmö, och många har sökt, berättar Andreas Palmaer:

– Det är en bransch där det är svårt att få jobb. Där det inte finns så många förlag baserade i Skåne heller. Sedan är det en annan sak om man har specialkompetens inom just lättläst. Det kanske är lite svårare.

Hur gör man för att lära sig just lättläst?

– Det finns ingen utbildning som är specialinriktad på lättläst. Man lär sig genom att arbeta med det och man måste ha något slags begåvning för det också.

Kommer de att hinna lära sig tillräckligt mycket eller kommer det att märkas att de är nya på jobbet?

– I början kommer det troligen att bli en försämring. Det är inget man hymlar med.

Politikerna känner till att det kan bli problem när man flyttar Myndigheten för tillgängliga medier. Men de vill göra det ändå. För regeringen tycker att för många myndigheter har sina kontor just i Stockholm, så de vill sprida ut myndigheterna mer över landet.

För att flytten ska bli så lätt som möjligt kommer LL-förlaget under det här året att ha personal både i Stockholm och i Malmö. Under tiden ska gamla medarbetare lära upp de nya.



– Vi kommer att träffa dem mycket framöver, under våren och hösten.