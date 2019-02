De får Polarpriset 2019

Det är för det första andra året i rad och tredje gången i prisets historia som det premierar musikundervisning, konstaterar vår musikjournalist Berit Nygren:

2009 gick Polarpriset till grundaren av orkesterprojektet El Sistema, José Antonio Abreu, ifjol gick det till Afghanistans musikinstitut och i år alltså till det internationella musikprojektet "Playing for change". Idén med det är att förbättra livsvillkoren för barn som annars inte skulle ha en chans, i områden som är rika på musiktraditioner men fattiga på resurser.

Idag får ungefär 2000 unga gratis musikundervisning genom "Playing for change" i elva länder.

Sedan har det bara varit en tidsfråga innan Polarpriset skulle gå till någon pionjär på hip hop-området, och då är den amerikanska hip hop-artisten och DJ:n Joseph "Grandmaster Flash" Saddler ett av de självklara namnen.

I slutet av 70-talet var han till exempel med och formade gruppen "Cowboy" som anses vara de som först använde termen "hip hop". Det var på en fest då de rappade och skojade med en vän som skulle in i armén och marschera - "hiphop", "hiphop" - och sedan var Grandmaster Flash frontfigur i "The furious five" som i sin tur gjorde hiphopen mer socialt medveten och som 1982 fick en hit med "The message".

Årets tredje Polarpristagare är en av vår tids stora stjärnor på konstmusikområdet. Violinisten Anne-Sophie Mutter rör sig över mycket stora musikaliska ytor, har fått rader av stycken specialskrivna åt sig av vår tids största tonsättare - däribland Lutosławski, Dutilleux, Previn, Gubajdulina, Penderecki och John Williams - och hon framträder i såväl stora konserthus som i klubbmiljö.

Mutter skulle bland annat vilja få bort en del musikaliska etiketter som vi sätter på olika typer av musik. I inslaget hörs hon i "Jamaican rhumba" som hon spelat i just klubbmiljö, på skivan "The club album - live från yellow lounge" (Deutsche Grammophon, 2015).