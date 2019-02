Ökad mångfald i Hollywood

The Guardian rapporterar att The Annenberg Inclusion Initiative, en tankesmedja vid universitet i Södra Californien, har tittat närmre på hundra av de mest inkomstbringande filmerna under 2018. Fyrtio av de här filmerna hade en kvinnlig huvudroll eller delad huvudroll. Sen man började mäta 2007 är det den högsta siffran.

Drygt 25 procent av filmerna som undersöktes hade också huvudroll från en underrepresenterad etnisk grupp, att jämföra med knappt 10 procent 2011.