Ledaren för Svenska Playing For Change: "Wow"

Playing For Change i Helsingborg som drivs av Mångkulturellt center är man idag glad.



– Det jag tänkte spontant var wow. Under sex till sju år har vi jobbat med att försöka sprida budskapet och nu kändes: Wow, det har gått hem, säger projektledaren Modou Joof för Svenska Playing For Change.

Playing For Change i Sverige drog i gång 2013 i Helsingborg, syftet är att inspirera människor att bilda band där musikstilar från olika kulturer mixas och att samla in pengar åt en framtida kulturskola i Gambia.

Rörelsen har vuxit och i dag finns det band på sju olika platser i Sverige. De drivs som studiecirklar genom Folkuniversitetet, men minst en gång om året spelar man på gator och torg. Intäkterna går till insamlingen. Hittills har man fått ihop runt 100 000 kr, men har en bit kvar.



– Vi har kommit ganska långt. Folk skänker pengar. Pengarna som de olika banden spelar in, de hamnar på insamlingskontot, Playing For Change-bandet i Helsingborg gör spelningar runt om i landet och pengarna går dit. Men vi behöver fortfarande lite mer för att det ska kunna genomföras, säger Modou Joof.



Ni finns på sju platser i Sverige, men målet är 1000 band. kommer ni nå dit?



– Det hade varit jättekul, och jag hoppas verkligen att efter utdelningen av Polarpriset så kommer vi nå 1000 band. Det ser jag fram emot, säger han.