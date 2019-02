"Verkligheten finns i första tagningen" tycker Colin Nutley

I fyra 45 minuter långa avsnitt får vi följa två familjer under ett år i nya TV-serien "Bröllop, begravning och dop". Ett händelserikt år.

På frågan om han har någon favoritscen i serien svarar Colin Nutley "I´m happy when people laugh and I´m happy when people cry".

I klippet kan du höra mer om hur han gör film. Något manus finns inte utan allt finns i Colins huvud, och sen improviseras scenerna fram.

– Jag var livrädd när jag tackade ja, säger Marie Göranzon som för första gången var med i en Colin Nutley-produktion. Men det fanns scener som blev magiska.

I klippet berättar Marie Göranzon och två av de andra skådespelarna i serien, Philip Zandén och Andreas T Olsson, hur inspelningarna var. Och om ett par scener i serien. En scen där Philip Zandén helt tappade ansiktet.

Colin Nutley ger också en känga till två andra regissörer - Roy Andersson och Ruben Östlund.

– Det är skitsnack att säga att skådespelarna mår bra av att ta om så många gånger som man gör i deras filmer.

– Själv känner jag det som ett misslyckande om jag tar om åtta-nio tagningar.

– Jag gör mina filmer i klipprummet, då är deras filmer redan klara och de behöver bara marionetter som gör jobbet, säger Colin Nutley.