Alltför utdraget våld i "Dogman"

Kulturredaktionens Mattias Berg med programledaren Roger Wilson om "Dogman".

(Ungefärlig sammanfattning av samtalet:)

Mattias Berg, du har ju sett den här filmen.



Ja, jag har det... under vissa våndor.



Varför det?



Jo, den är ju VÄLDIGT våldsam. Men vi kan väl återkomma till det.



Om jag i stället ska börja med att berätta lite om handlingen, så kretsar alltihop runt just "Dogman" - dvs Marcello som driver en hundtvsalong med samma namn någonstans i Neapels rätt sorgliga utkanter.

Men till en början finns det ändå ett visst ljus över hans liv. Hundfrisören är någorlunda omtyckt i grannskapet, även om han kanske inte har den högsta statusen - och har en dotter, som är hans stora ögonsten.



Det verkar ändå ganska mysigt.



Precis. Men sen kommer Simone in i handlingen - och han är inte snäll.

En riktigt klassisk buse, enorm och med skalat hår, som börjar med att be om att få lite kokain av Marcello som visar sig vara en langare i liten skala.



Och det finns många fina scener i filmen, skildringar av hur den här mannen steg för steg förlorar allt. Dessutom är miljöerna bitvis magnifika i allt det här... omagnifika. Det är pölar snarare än hav, sandgegga snarare än sandstrand.

Ett Italien på baksidan av turistorterna, som om man vänt allt det vackra ut och in, filmat på ett sätt som anknyter till den italienska neorealismen på 40-talet.



Marcello Fonte, som spelar "Dogman", fick också skådespelarpriset i Cannes för den här prestationen - vilket han är väl värd.



Det låter som om du ger Dogman ett riktigt högt betyg?



Jo, jag skulle nog kunna ha gjort det. Om det inte varit för allt det här våldet.

De sista tjugo minuterna handlar mest om hur man bäst tar livet av någon, på ett sätt som både anknyter till filmens tema och som på samma gång liksom BLIR temat.



Men är det inte så då: att den här typen av sammanhang som den här filmen ska skildra just bygger på våld?



Ja, jag fattar att det är så. Men samtidigt finns det en gräns när våldet för mig snarare blir ett slags egenvärde - och bitvis kan kännas som om man nästan förhärligar det, eller åtminstone någon sorts extremt våldsam reaktion på det förtryck som människorna i de här världarna utsätts för.



I mina ögon hade Dogman blivit en mycket bättre film om man hade låtit slutet kretsa om andra saker också - för det finns så mycket annat att berätta om den här typen av hopplösa sammanhang, om människors resning mot alla odds, om det nu är det man vill skildra.



Fast då måste jag tillägga: jag HAR väldigt svårt för att titta på den här typen av extremt våld. Bitvis satt jag också och både blundade och hade händerna för ögonen mot slutet.

Så det får bli en trea i betyg – och inte högre för min del.