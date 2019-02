Bokförlagen vill inte tappa mark i en digital värld

Bläddrandet bland vanliga bokblad ökar inte alls i samma takt som scrollandet i våra läsplattor eller boklyssnandet i våra hörlurar. Det visar en ny rapport från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen.

Bonnierförlagen är en av aktörerna satsar mest för att hinna med i utvecklingen, berättar försäljningsdirektör Göran Wiberg.

– Vi ger ut en otrolig massa digitala böcker och vi har även startat förlag som är helt digitaliserade. Det gör vi för att känna av och anpassa oss efter marknaden och även experimentera för att se vad som fungerar och vad som inte gör det, säger Göran Wiberg försäljningsdirektör på Bonnierförlagen.

2017 var det strax under en tredjedel av sålda böcker som lästes eller lyssnades på via abonnemangstjänster, i fjol hade den siffran klättrat upp till 39 procent.

Samtidigt som han är väldigt glad över att den totala bokförsäljningen ökar vill försäljningsdirektör Göran Wiberg på Bonnierförlagen betona att det är viktigt att intäkter från den fysiska bokförsäljningen inte sjunker för snabbt.

– Om det bara hade varit digitalt hade konsumtionen minskat drastiskt. Det är tillgängligheten att det finns fysiska böcker överallt som är viktigt och det är också en ekonomiskt fråga. Eftersom intäkterna på de nya inbundna böckerna är högre än vad de är som digitala, säger Göran Wiberg.

Dorotea Bromberg är bokförläggare på Brombergs förlag. I jämförelse med exempelvis Bonnierförlagen är de en betydligt mindre spelare på marknaden, men Brombergs håller också på att ställa om för en allt större efterfrågan på abonnemangstjänsterna.

– De små förlagen har en möjlighet att snabbare förändra sin utgivning. Vi har kanske lite kortare puckar och kan anpassa oss lite lättare, säger Dorotea Bromberg och fortsätter:

– Sen har vi också möjligheten att bredda vår utgivning. I vårt fall handlar det om barnböcker och facklitteratur som är lite enklare att arbeta med.

Lönsamheten per bok i tjänsterna hamnar inte i närheten av den för fysiska böcker. Snittintäkten per bok i tjänsterna blev 36 kronor 2018, det går att jämföra med 126 kronor per såld fysisk bok.

Dorotea Bromberg menar att det är ett stort problem att lönsamheten fortfarande är relativt låg per titel i tjänsterna.

– Utvecklingen har gått väldigt fort och avtalen vi skrev på är gamla. De måste omförhandlas helt enkelt och som jag ser det handlar det om barnsjukdomar som vi måste rätta till i branschen, säger Dorotea Bromberg.