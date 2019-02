Film om katolsk övergreppsskandal får domstolsstöd

I helgen fick François Ozons film "Grâce à Dieu", eller "By the Grace of God" på engelska, juryns Silverbjörn på filmfestivalen i Berlin. Och den kunde knappast ha landat mer mitt i händelsernas centrum.



Filmen bygger på en verklig historia som briserade 2015 då flera män trädde fram och berättade om hur de hade blivit sexuellt utnyttjade som barn av en präst i katolska kyrkan i Lyon. Filmen skildrar hur männen vänder sig till ärkebiskopen i Lyon för att få prästen avsatt, men utan resultat.



Nu står såväl ärkebiskopen och prästen inför rätta, den förra för att inte ha agerat trots att han känt till anklagelserna.

Den utpekade prästen har försökt skjuta upp premiären till efter rättegången senare i år, med argumentet att han är oskyldig till dom har fallit. Men en civilrättslig domstol i Paris beslutade under måndagen att ge filmen grönt ljus.



Till Kulturnytt sa François Ozon under en pressträff i Berlin förra helgen att han inte har försökt att få filmen klar före de respektive domsluten. Han sa också att han är övertygad om att fransk domstol är mogen nog att fatta självständiga beslut.

Dom mot ärkebiskopen väntas i mars, och senare i år mot den utpekade prästen.

Och "Grâce à Dieu" får svensk premiär till hösten.