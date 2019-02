Konsert- och festivalarrangörer väljer inte bort flygande artister

I förra veckan kunde Kulturnytt berätta att Helsingborgs konserthus kommer att sluta flyga in artister av miljöskäl. Det är de ganska ensamma om, både bland övriga konserthus och bland de större svenska konsert- och festivalarrangörer som främst fokuserar på populärmusik.

Förra året gästades den svenska musikfestivalen Way Out West av den amerikanske rapparen Kendrick Lamar. Bakom festivalen står konsertarrangören Luger, som i dagsläget inte har några planer på att sluta flyga in internationella artister. Enligt Peter Björklund, marketing partnership manager på Luger, handlar det bland annat om en ökad efterfrågan på liveupplevelser.

– Som ett livebolag som arrangerar konserter har vi bemött det genom att boka de här internationella artisterna, säger han.

Motiverar det en eventuell miljöpåverkan?

– Ja, tyvärr. Till syvende och sist har det en negativ påverkan på miljön, så är det.

Peter Björklund menar att är det svårt att ställa krav på de internationella artisternas resvanor. Men inte heller de svenska artister som är kopplade till Lugers bokningsagentur omfattas av någon särskild resepolicy utan en bedömning görs från fall till fall.

Luger ägs av Sveriges största konsertarrangör Live Nation, som skriver till Kulturnytt att det för dem inte är aktuellt att sluta boka flygande artister, med motiveringen att utländska artistbesök är en viktig del av företagets DNA, som därtill bidrar till att publiken inte behöver flyga till konserter utomlands.

"Vi gör nog mest och bäst påverkan om vi kan få publiken att resa miljövänligt till evenemangen än att få artisterna att göra det", skriver Live Nation Swedens kommunikationschef Kristofer Åkesson.

Kulturnytt har också varit i kontakt med liveunderhållningsbolaget Blixten & co, som främst arbetar med svenska produktioner. De skriver att resor diskuteras och att tåg prioriteras, men att logistiken ibland kräver flyg.

Inte heller konsertarrangören FKP Scorpio väljer bort artister som tar flyget. Men enligt bolagets pr-chef Kajsa Apelqvist prioriterar man att boka dem som ändå befinner sig i närheten.

– Jag tror inte att vi någonsin flugit in en artist från ett annat land bara för att göra en konsert i Sverige, utan de är oftast på Europaturné. Och mellan de konserterna är det nästan regel att artisterna åker buss, säger hon.

FKP Scorpio klimatkompenserar idag inte för sina evenemangs ekologiska avtryck. Det gör däremot Luger. Sedan 2012 har Way Out West till exempel blivit både kött- och mjölkfritt. Och enligt en kartläggning som Kulturnytt gjort, är de inte ensamma: Nio av tio svenska festivaler arbetar idag med miljömål. Men enligt Peter Björklund på Luger finns det mer att göra.

– Vi har förstått att den klimatkompensation som sker idag är lite godtycklig och vi ser just nu över hur vi kan arbeta mer hållbart med den frågan, säger han.