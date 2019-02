Ai Weiweis bidrag till kärleksfilm borttaget

Filmen består av flera segment regisserade av olika regissörer, på temat kärlek i Berlin. Ai Weiweis bidrag filmades redan 2015 – då konstnären fortfarande var i Kina med reseförbud – och handlar om hans relation till sin son som då bodde med sin mamma i Berlin.



Men när hela filmen nu är klar för premiär, den har gått upp i USA och får tysk premiär till sommaren, är sekvensen inte med. Den tyska radio- och tv-kanalen Deutsche Welle rapporterar att det beror på rädsla att ett liknande filmprojekt i Shanghai ska äventyras om en dissident som Ai Weiwei är med.

Ai Weiwei, som numera bor i Berlin, ska enligt tv-kanalen inte ha vetat om att hans sekvens är borta förrän filmen nu blivit klar.



Konstnären säger också till tv-kanalen att även filmfestivalen i Berlin – som nyss avslutades – ska ha uttryckt tveksamheter kring att visa en filmen om Ai Weiwei var med. Men det tillbakavisas bestämt av festivalen. Filmen kom inte med i årets program.



"Berlin, I love you" är en del i en serie av kollektivfilmer som utgår från världsstäder. Tidigare filmer har spelats in i bland annat Paris och New York.