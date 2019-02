Calle Halfvarsson i kritiserad musikvideo – ber om ursäkt

Calle Halfvarsson medverkade i en musikvideo tillsammans med före detta skidåkaren Robin Bryntesson till det norska humor-programmet Helt Ramm på NRK.

I "Who the fuck is Norway" sågar Calle Halfvarsson huvudet av en pappfigur av Johannes Høsflot Klæbo, eldar upp en figur av Martin Johnsrud Sundby och rappar om hur han själv badar i svenska dambröst.

Svenska krönikörer har varit kritiska mot videon.

Johan Esk på DN skriver bland annat att den är smaklöst våldsförhärligande och Sportbladets Patrik Brenning skriver att åkarna kliver över alla typer av gränser i sin iver att synas och höras och att resultatet blir sexistiskt och unket.

Calle Halfvarsson har valt att be om ursäkt efter kritiken.

– Jag vill be om ursäkt för de som tog illa vid för vissa av grejerna som var med i musikvideon. Jag står inte bakom det. Jag hade fått information om att vi skulle sjunga en låt, sen var det lite värre grejer än det när jag kom dit och jag rycktes tyvärr med i det, säger Calle Halfvarsson till Sportbladet.