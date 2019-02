Svängigt och spretigt på Goran Kajfeš Tropiques andra skiva

Titel: "Into the wild"

Artist: Goran Kajfeš Tropiques

Betyg: 4

Det börjar lite trevande när Goran Kajfeš Tropiques återvänder med sitt andra album "Into the wild". Trots att kvartettens medlemmar spelat med varandra i flertalet andra konstellationer känns det som om dom försöker lära känna varandra på nytt. Kanske är det ett sätt att bjuda med lyssnaren för efter några minuter hittar dom in i ett rytmiskt och medryckande groove som fungerar som ett återkommande tema.

Till skillnad från debuten som kändes som en lång sammanhållen resa är "Into the wild" betydligt mer spretigt. Albumet är rikt på stämningar och svänger från frijazziga partier till repetitiva orgelbitar som för tankarna till Bo Hansson.

Både Goran Kajfeš och Christer Bothén får gott om utrymme att bege sig på korta utflykter som ibland är fantastiska och vidgande, men som då och då känns lite omotiverade.

Bäst blir det när hela bandet samlas i ett och samma fokus. Eller när Christer Bothén mot slutet av skivan lägger bort klarinetten och långsamt vaggar fram ett plockande komp på det västafrikanska stränginstrumentet donso ngoni. Det blir ett välkommet avbrott och ett avstamp till den sista urladdningen på ett album som jag misstänker kommer fortsätta överraska mig även framöver.