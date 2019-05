Modig skiva med Rigmor Gustafsson

Titel: "Come home"

Artist: Rigmor Gustafsson

Betyg: 4

Rigmor Gustafsson är en av vårt lands mest begåvade jazzsångerskor, med en röst så elastisk att hon tycks kunna ta sig an nästan vilka låtar som helst. Vore hon friidrottare skulle hon nog vara en som satsar på höjdhopp där andra satsar på längd eller något annat som kräver sitt på ett mer horisontellt plan.

På albumet "Come home" är hon modig nog att utsätta sin röst för låtar som är ganska skiftande till sina karaktärer, både nyskrivna och gamla klassiker som Joni Mitchells "Big Yellow taxi".

Det är inte svårt att höra det vokala släktskapet mellan Rigmor Gustafsson och Joni Mitchell, och det är i låtar som den här som jag personligen tycker att Gustafssons röst mest kommer till sin rätt. Ett annat exempel är "Take a little turn" som hon skrivit tillsammans med Caroline Cederlöf och Sofia Pettersson och "Enjoy the day" som hon skrivit tillsammans med Lina Nyberg.

Det finns också låtar som utmanar Rigmor Gustafssons röst och där hon tycks få anstränga sig litet, men till albumets sammantaget luftiga och slanka klang bidrar också pianisten Jonas Östholm, basisten Martin Höper och trummisen Chris Montgomery, för att inte tala om harpisten Margareta Bengtsson och accordeonisten Lisa Långbacka.

Långbacka till exempel lägger tillräckligt med ackord som ger en skön tangokänsla åt Tanita Tikarams gamla klassiker "Twist in my sobriety".