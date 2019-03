Jon Plowman – möt mannen bakom flera succékomedier

Jon Plowman är kanske inte ett namn som är allmänt känt i Sverige. Men om man sett riktigt mycket brittiska komediserier så känner man igen namnet. Det som står sist i eftertexterna.

Och Plowmans namn, har man sett i medverkandelistan på bland annat de här serierna: French and Saunders, The Vicar of Dibley, Absolutely Fabulous och The Office.

Roger Wilson har träffat honom för ett samtal om komedins framtid.