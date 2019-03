Banalt om blicken i van Hoytemas curatorsdebut

Titel: Here's looking at you

Plats: Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm

Konstnärer: Richard Avedon, Rineke Dijkstra, Walker Evans, Nan Goldin, Sune Jonsson, Josef Koudelka, Tuija Lindström, Irving Penn, Anders Petersen, August Sander, Cindy Sherman, Christer Strömholm, Lars Tunbjörk, Rolf Winquist m.fl.

Curator: Hoyte van Hoytema

Tid: t.o.m 19 maj

I pressmaterialet ber Hoyte van Hoytema om ursäkt för att han inte hedrar den enskilda kraften i vart och ett av utställningens 199 mästerverk. Han har, skriver han, främst varit ute efter att komma åt blicken som "narrativt redskap".

Det får man säga att han lyckats med.

I första rummet är alla blickar på alla bilder riktade mot det andra rummet. Och i det andra rummet tittar alla plötsligt på dig. Voilá! Förutsägbart, men effektfullt.

För ett litet, svindlande ögonblick infinner sig en kuslig känsla av omvända roller. Att det är du som är bilden, som just här och nu blir utstirrad av detta spöklika kollektiv av förflutna blickar.

Men det är just ett ögonblick. Passerar innan du hunnit säga omelett.

Och i jämförelse med de där enskilda mästerverken framstår van Hoytemas utställningsidé som ganska banal. Möjligen pedagogiskt användbar, i en fotokurs eller så.

Vi som inte är fotografer in spe lägger snart Hoytemas narrativa koncept åt sidan, för att ge oss ut på egna strövtåg. Kanske försjunka i igenkännandets glädje inför Anders Petersens omfamning på Café Lehmitz 1970, ni vet den som hamnade på ett Tom Waits-omslag. Eller inför Samuel Becketts genomborrande blick i Lüfti Ozköks porträtt från 1961. Eller banvaktsänkan Severina Nybergs ganska självbelåtna dito, i Sune Jonssons fotografi från samma år.

Men det är ju en annan utställning. Here's looking at me kanske.