The Prodigy-sångaren Keith Flint är död

En talesperson hos polisen säger till The Sun att de kallades till sångarens hemadress vid åttatiden under morgonen efter att ha fått in ett oroslarm om stjärnans välmående.

Prodigy bildades 1990 Braintree, Storbritannien och slog igenom under 90-talet med hitlåtar som "Firestarter" och "Smack my bitch up" som har blivit kallad för den mest kontroversiella låten genom tiderna, enligt en undersökning gjord av Performing Rights Society – den brittiska motsvarigheten till Stim.