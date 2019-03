Konstnären Pipilotti Rist söker ljuset där mörkret tagit plats

Titel: Åbn min lysning

Konstnär: Pipilotti Rist

Plats: Louisiana Konstmuseum

Pågår: fram till den 23 juni

Kuriosa: Största utställning som gjorts hittills med Pipilotti Rist i Norden

Öppna Min Glänta - så är den svenska titeln på den stora utställning med Pipilotti Rist som precis öppnat på danska konstmuseet Lousiana. Pipilotti Rist är verksam i Zürich och hör till de konstnärer som tänjt på gränserna för videkonsten. Flyttat bilderna ut i rummet, ner på golvet, in i väskor och upp i taket. Och publiken låter hon i flera verk ta plats liggande på golvet eller i sängar.

Det här är den största utställning som gjorts i Norden med hennes konst. En totalinstallation som sträcker sig från genombrottsverket "I'm Not The Girl Who Misses Much" fram till de senaste "Reversed Eyelid" som är en enorm textiltapet inspirerad av ögats insida. Ögat som enligt Pipilotti Rist är den mest fantastiska kamera av alla.