Robert Bahar har gjort en film om offren från Franco-tiden

"Livet är orättvist... nej, det är inte livet, det är vi människor. Det är vi som är orättvisa". Det säger 84-åriga Maria Martin. Hennes mamma dödades när hon var sex år, under de tidiga Franco-åren och först gick hennes pappa till platsen där hon ligger, sen när han dog lovade Maria att gå till massgraven med blommor. Något hon gjort hela livet.

Dokumentärfilmaren Robert Bahar som gjort filmen "The Silence of Others", han säger att 114 000 människor ligger begravda i massgravar från Franco-tiden. Anhöriga som vill att man öppnar gravarna, som i många fall inte ens är utmärkta som gravplatser, får nej.

– Hon har prövat allt för att få begrava sin mamma på ett respektfullt sätt i en familjegrav. Hon har skrivit brev till borgmästaren, till kungen, till domstolarna. Hon har prövat alla vägar som finns att gå, men ingen har lyssnat på henne, säger Robert Bahar.

Robert Bahar har gjort filmen tillsammans med sin fru Almudena Carracedo, han är amerikan och hon från Spanien. Och de flyttade till Spanien under arbetet med filmen som tagit drygt sju år med efterarbete i klipprummet.

– Ja, det är en "family affair" säger han och skrattar. Men det finns många fördelar, det är lättare att få nära kontakt med människor, och det hoppas jag märks i filmen.

Robert Bahar och Almudena Carracedo dom har kommit Maria Martin och de andra som vill ha återupprättelse och rättvisa nära. Det är en dokumentär som tar upp ett stort, viktigt ämne och låter de drabbade berätta. På ett både respektfullt och vackert sätt.

Filmen "The Silence of Others" handlar om vad som inte hänt i Spanien efter diktatorn Francos död 1975, skulle man kunna säga. 1977 instiftades en en överenskommelse om att glömma, det fanns en rädsla för konflikter i landet och när man gav alla politiska fångar från Francotiden amnesti så passade man också på att ge amnesti åt alla som verkat under diktatorn. De styrande valde att glömma istället för att döma.

Ett resultatet av denna glömskans pakt "The Pact of Forgetting" är att många efterlevande inte fått begrava sina anhöriga, ett annat att torterare går fria, ett exempel är Billy the Kid.

– Många vet inte om att det fanns tortyr så sent som 1975. Vi möter Chato i filmen. Hans fängslades som student och torterades av Billy the Kid, och bor nu bara kvarter från sin plågoande som inte har kunnat ställas till svars för något brott, på grund av lagen om amnesti för alla, berättar Robert Bahar.

Robert Bahar berättar också att nyfödda barn togs från sina mödrar under Franco-tiden, och vi möter mödrar i filmen som undrar vad som hänt med deras barn.

För många här i Sverige så är Spanien ett semesterparadis, stränder och städer som lockar. Dokumentären blir en ögonöppnare. Men även i Spanien är det många som inte känner till "The Pact of Forgetting".

– Vi frågade unga i filmen om de kände till amnestin och "The Pact of Forgetting" men de flesta visste inget.

Hur berättar man då i en dokumentär om de här fruktansvärd ödena, människor som fortfarande saknar sina anhöriga, människor som möter sina plågoandar i kvarteret hemma och alla mödrar vars barn togs ifrån dom när de föddes?

– Vill man nå fram till de som inget vet om det här, eller människor som inte tycker att vi ska ta upp frågan, då är det bästa att använda känslorna. Att ge känslor och förståelse. Inte försöka att ta en debatt med faktaargument. Fakta ska finnas där, men det är genom människorna vi berättar om som vi kan nå fram.

Det finns ett monument över offren för inbördeskriget och diktaturen i Spanien, i bergen i Extramadura, som är symboliskt för det lidande som många i filmen fått utstå. När de fyra statyerna, tre män och en kvinna stod klara så besköts dom. De tre männen har skotthål i kropparna och när skulptören fick höra det sa han att nu är de fullbordade.

Kanske kan en del av offren och efterlevande få en möjlighet att få sina fall prövade. Några drabbade vände sig redan 2010 till en Argentinsk domstol som tagit sig an deras ärenden. The "Argentina lawsuite" kallas försöket att tillämpa internationell rätt för att få de skyldiga att kallas till domstol. Men det är en process som tar tid.

Filmen "The Silence of Others" fick i februari Goya-priset, Spaniens motsvarighet till en Oscar, för bästa dokumentärfilm 2018. Den gick upp på de spanska biograferna i november.