Captain Marvel – superhjältefeministisk peppfilm

Titel: Captain Marvel

Regi: Anna Boden, Ryan Fleck

I rollerna: Brie Larson, Samuel L Jackson, Jude Law, Lashana Lynch, Annette Benning m.fl.

Betyg:

Det tog tio år och tjugo filmer innan Marvel till sist kom sig för att göra en film med en kvinnlig superhjälte i huvudrollen. Och det gör man med "Captain Marvel", en prequel som är ett hopp tillbaka i tidslinjen för de sammanhängande Marvelfilmerna. Det är en introduktion av en ny hjälte som det är meningen ska spela en stor roll i nästa film i franchisen – den stora fajten i "Avengers: Endgame".

Några dagar före premiären på den här filmen kunde vi läsa en lite retsam artikel i Dagens Nyheter om hur superhjältefilmer inte säger något om vår samtid, och hur det också är en av genrens stora fördelar. Jag hoppas att artikelförfattaren inte blir alldeles tokbesviken när han ser "Captain Marvel", för det här är en film som är en enda stor samtidsmarkör. Jag tror inte att den här filmen hade kunnat göras någon annan gång än under det sena 2010-talet. Upphovspersonerna är fullt medvetna om vad de vill göra med den här filmen: en peppfilm för flickrummet och ett seriöst försök att bryta mot de flesta av de slentrianpatriarkala konventioner som ofta finns i superhjältegenren.

Den skarpe vetenskapsmannen, till exempel, en ofta återkommande trope bland den här typen av filmer är här en kvinna (spelad av en fabulös Annette Benning). Här finns också, under filmens andra hälft, en buddymovie-liknande relation mellan huvudpersonen och stridspiloten Maria. Den ensamstående mamman som när hon tvekar inför ett farligt uppdrag, övertalas av sin dotter som säger något i stil med:"Men mamma, nu tycker jag att du ska tänka på vilken typ av förebild du är för mig".

Visst, "Wonder Woman", från DC-förlagets konkurrerande superhjälteuniversum var den film som var feminismens motsvarighet till "Black Panther". En storsatsning som bevisade för marknaden att en kvinnlig superhjälte kan dra in storkovan på biograferna. Men "Captain Marvel" tar saker och ting ett steg vidare. Wonder Woman var trots allt en gudinna – huvudpersonen här är under sin tid på jorden en kvinnlig pilot som försöker ta sig fram i en mansdominerad miljö. Captain Marvel är heller inte lika sexualiserad som Wonder Woman (inga korta kjolar eller höga klackar i stridsscenerna här), och man har heller inte tvångsanslutit en kärlekshistoria till hennes origin story.

"Captain Marvel" ger också en viss inblick i rollfiguren Nick Furys ursprungshistoria, spelad av Samuel L. Jackson. Men eftersom den här filmen utspelas på 90-talet så är det en digitalt föryngrad Samuel L. Jackson vi får se. Man har tidigare använt den här tekniken i några enstaka scener i Marvelfilmerna, men det här är första gången som en av huvudpersonerna är modifierad på det här sättet genom en hel film.

Och det här fungerar mestadels ganska bra. Precis i början så reagerar jag lite på att det känns som om ansiktet känns maskartad, liksom flytande ovanpå själva huden, men det glömmer jag faktiskt bort en bit in i filmen.

Kanske är det här en ny milstolpe inom filmindustrin – tänk hur många skådespelare som i framtiden slipper botoxa sig inför varje roll, och istället i lugn och ro i efterbearbetningsrummet kan välja att bli animerade som en yngre upplaga av sig själv (den digitalt modifierade upplagan av birollsfiguren agent Coulson, Clark Gregg, ser däremot inte alls lika bra ut som Jacksons, så helt hemma med tekniken kanske man inte är).

"Captain Marvels" svaga sida är själva ramhandlingen, som i alla fall inledningsvis är rätt trist och gravallvarlig. Kriget mellan Kree och Skrull känns som tråkig och konventionell sf-action, nästan som en karbonkopia på annat man sett och läst. De avgörande vändpunkterna i historien som helhet är också tämligen förutsägbara. Men har man lite tålamod med den styltiga inledningen så blir det successivt bättre, och så fort handlingen landar på jorden så ägnar sig upphovspersonerna åt att peppra manuset med lustfylld 90-talsnostalgi och en allt större mängd humoristiska inslag.

Som helhet är "Captain Marvel" ett pigg tillskott till Marvelfamiljen, trots en omständlig och onödigt tillkrånglad väg till mål.