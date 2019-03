Bäst just nu vecka 10 – Marijuana-tv, brittisk humor och sommar i musikform

Sarah Millican (komiker)

Den brittiska komikern med den gälla rösten har varit på Sverigebesök med sin stand up-föreställning Control Entusiast (finns att strömma och på DVD). Och hon har verkligen full kontroll över sitt uttryck och sin ständiga motivkrets: kroppen och dess mindre smickrande funktioner. Finns att se på Amazon Prime.

– Måns Hirschfeldt (programledare/kritiker)

Au Pair av Cecilia Hansson (roman)

Korta textbitar, ibland en lista, ibland en scen med korthuggen dialog, hopp i tiden mellan då och nu - ständigt cirklande över Au pair-tidens obesvarade förälskelse Walter och själva platsen, Wien. Fragment som fogas samman i en undersökning av vad det egentligen var som hände - eller snarare inte hände. En bok om besatthet och om att bli till som människa.

– Eskil Krogh Larsson (producent/reporter)

Erik de Vahl - Jag måste få höra (EP)

När mars månad bjuder på kala grenar och utebliven vår så finns Erik de Vahls senaste till hands. Vår och sommar, fast på skiva. Och om det återigen blir en torr sommar kan man sjunga med i refräng: "Jag är så besviken att ni inte får vatten" som hans dottern framför i "Sommar". Finns att strömma.

– Sebastian Folcker (digital redaktör)

Tillbaka till paradiset. Expressionistiska mästerverk (utställning)

Konsten som Carl Milles själv avskydde. Bildande och drabbande utställning som fångar stämningar och spänningar i samhället och konsten decennierna före kriget. Millesgården, Lidingö i Stockholm.

– Måns Hirschfeldt (programledare/kritiker)

High Maintenance (tv-serie)

Seriens motor är den namnlöse, cykelburne marijuanaförsäljaren i Brooklyn som kort och gott går under namnet The Guy. Via hans försäljningsrundor - till både kreti och pleti - dyker berättelsen varje avsnitt brant in i mänskliga, ofta ganska vardagliga, öden. Som genom ett titthål ser vi rakt in i helt vanliga ovanliga människors liv. Sällan känns människor så här verkliga på tv.

– Eskil Krogh Larsson (producent/reporter)

Julia Jacklin - Crushing (album)

Australiensiska Julia Jacklin är en sån artist som får dig att tycka om musik. Hon plockar russinen ur kakan och ger det tillbaka. På "Crushing" ryms skör sång, countryylande, indierockdängor och ångestgivande ballader. Som extra bonus kan du titta på hennes videor, som tydligen är inspirerade av Lars Tunbjörk foton. Finns att strömma.

– Sebastian Folcker (digital redaktör)