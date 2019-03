Lyrisk opera om lyrisk Hilma af Klint

Opera: "HILMA – an Opera about Hidden Art"

Tonsättare: Benjamin Staern

Spelplats: Moderna Museet i Stockholm.

Musiker: Stefan Lindgren (ledning), Andreas Lavotha och Victoria Stjerna

Regi och libretto: Mira Bartov

Scenografi: Fredrik Glahns

Kostym: Ulrika Lilliehöök Larsson

Medverkande: Mette af Klint och Fredrik af Klint

Spelperiod: tom 15 mars 2019 - sedan på Guggenheim i New York, USA 15 och 16 april 2019.

Det är en lyrisk kammaropera med några biografiska nedslag.

Timslång. Den fångar Hilma af Klints längtan efter ett sammanhang hos antrofosoferna, men också deras kalla hand när hon sökte sig dit. Det som sedan gjorde att hon låste in sin konst till långt efter sin död. Om inte de förstod den - vilka skulle då?

Hilmas cirklar, Hilmas ljusa figurer, Hilmas abstrakta naturporträtt - alla de där utomvärldsliga bilderna har tonsättaren Benjamin Staern gestaltat i många mindre återupprepande tonlöpningar.

Mette af Klint gör huvudrollen och ligger också bakom hela projektet.

Enkelheten i operan är både dess styrka och dess svaghet. Vi förstår dilemmat för Hilma af Klint när hon gör så annorlunda konst, men det går inte att fördjupa det på den här korta tiden. Å andra sidan gör enkelheten att vi kommer väldigt nära hennes förtvivlan. Inget skymmer den.

Operan har vi tidigare talat om i P1 Kultur den 10 januari. Dessutom arbetar vi på ett reportage om operans tillblivelse och planerad sändning är under påsken.