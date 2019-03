"The Silence of Others" prisad på Tempo dokumentärfestival

Under söndagen delade Tempo ut priser till filmer som deltagit under dokumentärfestivalen. Högsta pris, Stefan Jarl International Award, som tilldelas bästa internationella dokumentär, gick till Almudena Carracedo & Robert Bahar för deras film "The Silence of Others".

Dokumentärfilmen skildrar det som hänt, eller rättare sagt inte hänt, i Spanien efter diktatorn Francos död 1975. Då fanns det en rädsla för konflikter och 1977 instiftades en en överenskommelse om att glömma. Politiska fångar fick amnesti, samt alla som verkat under diktatorn. Dokumentären följer efterlevande till några som dött under diktaturen, och frigivna som försöker leva vidare.

Hör vårt reportage om filmen och intervjun med Robert Bahar här.

Några andra pristagare var Eloy Domínguez Serén för "Hamada", Morgane Dziurla-Petit för "Excess will save us" och Emily Norling för "Allt vi äger".