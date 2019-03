Albumaktuella Helena Josefsson: Jag vill vara ett väsen

Helena Josefsson är med i bandet Sandy Mouche, har turnerat med både Per Gessle, Roxette och körat bakom The Ark. Nu är hon aktuell med sitt fjärde soloalbum "Beauty love anything".

Hur väljer du dina projekt?

– Nu väljer jag mycket med magen, jag har börjat lita mycket på magkänslan. Den leder mig dit där jag tycker att det finns musik som känns inspirerande, säger Helena Josefsson.

Du har beskrivit dig själv lite utav en doldis. Vad betyder ordet för dig?

– Jag tänker ofta på det. Jag har sjungit med kända artister, men på något sätt har jag inget driv själv att vara känd. Jag vill bara vara ett väsen, vara en kraft som någon gärna får ta del av. Det krockar med sociala medier. Man ska ju marknadsföra sig själv, men för mig är det väldigt fel.

Hör hela intervjun i klippet ovan.