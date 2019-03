Veckans ord: Förtroendekris

En gammal lärarinna på landet förr hade hött med pekpinnen, hotat med kvarsittning, sänkt betyg i uppförande och ordning, bakläxa på multiplikationstabellen och avslutat med några gammaltestamentliga förmaningar:

"Det vanligaste ordet i nyheterna numera är förtroendekris. En liberal utan moral blir politisk vilde och vägrar lämna sin plats för den kan generera högre pension."

"Vem ska man rösta på, fröken?"

"Och en annan politiker som tafsat på kvinnor skapar en alldeles egen förtroendekris i ett annat parti vars förtroende redan var ganska lågt. Och en kvällstidning har alldeles för sent fällts för att ha brutit mot god publicistisk sed i sin enögda granskning av en teaterchef. Det kallas för en förtroende-skada."

"Fröken, handlar Processen av Kafka om en trippelsysselsatt politiker i Bryssel?"

Men nu ska den gamla lärarinnan vända på hela steken där på katedern. "Av vilka beståndsdelar byggs ett förtroende upp? Ni förstår, våra politiker är ju folkvalda och borde därför förväntas handla enligt en hård moralisk måttstock. Det går lätt inflation i deras förtroendekapital annars."

"Ok, jag säger så här istället. Om man inte kan lita på sina föräldrar som liten får man senare i livet problem med tilliten. Om man inte kan lita på den man lever med när man är vuxen kan man endera gå i familjeterapi och försöka lära sig att knyta an igen eller sopa hela skiten under mattan. Nu tänker vi att samhället är en sorts familj där föräldrarna skor sig själva på barnbidraget, där mormor sprider ogenomtänkt information vidare, där storasyskonen anger pappa för Stasi och där mamma hoppas att ingen ska märka att hon satt sprätt på semesterkassan. Ni hör ju, hur ska man kunna återskapa något som helst förtroende för varandra i en sån familj?"

"Fröken, vad är Stasi?"

"Förtroendet är som en skog", säger fröken, som inte kan sluta tala i metaforer, "det tar hundratals år för den att växa upp och så kommer någon med motorsåg och sågar ner den på en eftermiddag. Var tar alla de här förbrukade förtroendena vägen? Vet ni det? Kan det i värsta fall bli en röta som går genom alla stammarna? Om alla tänker så här: Det spelar väl ingen roll om jag gör några otillständiga avdrag och arbetar svart när vissa folkvalda trixar med miljonbelopp?"

"Vi kan inte hålla reda på allt det här", säger barnen men nu mässar lärarinnan ord ingen hört på väldigt länge: "Rätt, fel, moralisk kompass, civilkurage. Om både taket läcker och grunden vacklar så blir det kollaps. Och förresten barn kan ni inte lita på någon enda människa", säger hon, "för på dejtingapparna där ni snart hamnar, där säger människor att de har helt andra egenskaper än vad det sen visar sig att de har, de försöker vara säljbara. För även kärleken är en marknad där förtroendet för den andre bör vara lågt. Om man inte har några förväntningar kan man inte bli besviken."

Och så läser hon som en slutkläm högt om känslor ur näringslivsbilagan och citerar en chefsekonom:

"Marknaden är mycket känslig för negativa överraskningar. Så fort vi får negativ data så slår det mot kronan. "

"Kronan är som ett hjärta, barn. kom ihåg det."