Ubåtsfilmen och dess dragningskraft

I helgen drar tv-serien Das Boot igång på svensk tv. En uppföljare till 80-talsfilmen och tv-serien med samma namn.

Precis som i föregångaren så handlar det om en tysk u-båt under andra världskriget. Men handlingen här utspelas nio månader efter att den första filmen tog slut. Så året är 1942. Men mycket annat är sig likt: Den trånga, klaustrofobiska miljön under vattenytan, torpeder som avlossas mot de allierades fartyg. Och u-båtsskrovet som liksom gnäller när man kommer långt under ytan, eller när man attaceras med sjunkbomber.

Och vad kan en ubåtsfilm säga en nutida tittare? Kulturredaktionens Mattias Berg och programledaren Roger Wilson diskuterar den saken – och om de underliga likheterna mellan filmer under vatten och uppe i rymden.

