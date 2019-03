Klart med Britney Spears-musikal

Musikalen som får urpremiär i Chicago i november i år har fått namnet "Once upon a one more time" och innehåller 23 låtar av artisten. Handlingen kretsar kring en samling sagoprinsessor och deras bokklubb där dom först bara har tillgång till bröderna Grimms sagor tills den goda fen en dag ger dom "Den feministiska mystiken" av Betty Friedan.

"Jag är så glad över att få en musikal med mina låtar – speciellt en som utspelar sig i en magisk värld full av rollfigurer som jag växte upp med, som jag älskar", säger Britney Spears i ett uttalande.